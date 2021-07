Wien (www.fondscheck.de) - Janina Lichnofsky wird Anfang Juli neue Nachhaltigkeitschefin der MEAG, so die Experten von "FONDS professionell".In der neu geschaffenen Position werde Lichnofsky direkt an Michael Bös, dem Investmentchef für Alternative Assets, berichten.Lichnofsky sei seit Juli 2020 als "Senior Specialist Sustainability" bei dem Vermögensverwalter von Munich Re und Ergo. Davor sei sie in verschiedenen, auch Führungsfunktionen bei ISS ESG Institutional Shareholder Services tätig gewesen. Zuletzt habe sie dort als Führungskraft mit einem Team von ESG-Spezialisten institutionelle Kunden in den deutschsprachigen Ländern betreut. Ihre Karriere habe sie als Consultant in einer auf Nachhaltigkeit spezialisierten Strategieberatung gestartet und etwa Projekte im Bereich "Impact Investing" betreut. (News vom 30.06.2021) (01.07.2021/fc/n/p) ...

