Wien (www.fondscheck.de) - Das Züricher Finanzinstitut Vontobel übernimmt die restlichen 40 Prozent der Londoner Investmentboutique Twentyfour Asset Management, so die Experten von "FONDS professionell".Die Schweizer hätten im Jahr 2015 eine Beteiligung in Höhe von 60 Prozent erworben. Ursprünglich sollte die Übernahme der restlichen 40 Prozent in zwei Tranche per 2021 und 2023 erfolgen. Die Parteien hätten sich jedoch darauf geeinigt, die Übernahme nun in einem Zug zu vollenden, heiße es in einer Mitteilung. ...

