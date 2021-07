Wien (www.fondscheck.de) - Bei Swiss Life Asset Managers kommt es per Juli 2021 zu organisatorischen und personellen Veränderungen, so die Experten von "FONDS professionell".Einerseits habe sich Michael Klose, bisheriger Chef des Drittkundengeschäfts, dazu entschieden, beruflich nochmals ein neues Kapitel aufzuschlagen, berichte der Asset Manager in einer Pressemitteilung. Ebenfalls neu orientieren möchte sich demnach Marius Würgler, bisheriger Leiter der Abteilung "Sales & Marketing". Er werde im Oktober von Mark Fehlmann abgelöst. Fehlmann sei 14 Jahre für die DWS Group angestellt gewesen. Seit 2017 sei er "Head of European Insurance Coverage" gewesen und habe seit 2019 gleichzeitig das Geschäft für institutionelle Kunden in der Schweiz geleitet. ...

