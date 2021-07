Bochum/München (ots) - Pünktlich zum Saisonstart 2021/2022 wird OnlineBanken.com offizieller Top-Partner des Türkgücü München. Das ist die erste Kooperation, die das Online Vergleichsportal mit einem Sportverein eingeht.Mit der Partnerschaft möchte man bei OnlineBanken.com (https://onlinebanken.com/) ein Zeichen für gelungene Integration setzen. Das bestätigt OnlineBanken-Geschäftsführer Feda Mecan: "Der Türkgücü München zeigt, wie man mit Sport zu einer gelungenen Integration beitragen kann. Fußball verbindet Menschen unabhängig von ihrem kulturellen Hintergrund. Das begeistert uns - und das ist unterstützenswert."Der Türkgücü München ist der erste von türkischen Migrantinnen und Migranten gegründete Verein im deutschen Profifußball der dritten Liga. 1975 wurde der Verein in München gegründet und hat sich der Förderung des Spiels, des Trainings, des Coachings, der Nachwuchsförderung und dem Aufbau neuer Talente verschrieben. "Ich freue mich mit OnlineBanken.com einen starken Partner gewonnen zu haben.", sagt Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny über die Zusammenarbeit. "Gemeinsam werden wir in der Saison unsere Ziele verfolgen und partnerschaftliche Wege gehen."Heimspielstätten des Vereins sind das Olympiastadion München und das städtische Stadion an der Grünwalder Straße. Künftig wird dort bei den Ligaheimspielen die OnlineBanken.com Bande ausgespielt. Zudem wird das unabhängige Vergleichsportal bei Liga Heimspielen in der offiziellen Stadionzeitung dahoam1975 mit anderen Partnern und auf der Website des Vereins erwähnt.Als unabhängiges Vergleichsportal für Finanzthemen sei OnlineBanken.com Transparenz sehr wichtig. Das gelte nicht nur für das Sponsoring, sondern auch für die Vergleichsberichte auf der Website.OnlineBanken.com wurde im Jahr 2015 gegründet. Auf dem unabhängigen Vergleichsportal für Finanzthemen ist es den Usern möglich, verschiedene Banken und ihre Angebote rund um die Themen Kreditkarte, Tagesgeldkonto, Girokonto, Baufinanzierung, Kredit und Investition zu vergleichen. Sämtliche Bewertungen auf der Banken-Vergleichsplattform werden durch ein unabhängiges Team verfasst. Zudem steht der User im Fokus. Nutzerdaten werden nicht weitergegeben und auch ohne die Aktivierung von Cookies können die Website-Besucher auf OnlineBanken.com surfen und sich informieren.Pressekontakt:Feda MecanTelefon: +49 176 614 898 73E-Mail: feda@startdowns.deOriginal-Content von: Startdowns GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146647/4957465