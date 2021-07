Abläufe in der Vertriebsarbeit zu standardisieren, kann für Vermittler Gold wert sein. Mit welchen drei gängigen Maßnahmen zur Vereinheitlichung Makler ihren Vertriebserfolg stärken können, erklärt der Autor, Trainer, Redner und Mitinitiator des Jungmakler Awards Steffen Ritter. Die Rezeptur überdurchschnittlich erfolgreichen Vertriebs hat sich für Vermittler in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt. Zwei Dinge blieben jedoch gleich. Sie galten in den 80ern, 90ern und sie gelten auch noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...