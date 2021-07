Der chinesische E-Autobauer Nio hat am heutigen Donnerstag seine Auslieferungsergebnisse für Juni und das zweite Quartal bekannt gegeben. Dabei hat das Unternehmen sogar zwei neue Rekorde aufgestellt. Die Aktie dankt dies mit einem deutlichen vorbörslichen Plus. Das sind die Details.Nio stellte mit 8.083 ausgelieferten Fahrzeugen im Juni einen neuen Rekordmonat auf. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von satten 116 Prozent. Die Aufteilung der verkauften Exemplare über die drei verschiedenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...