Das Sentiment für die Schweizer Wirtschaft bleibt gut. So signalisieren aktuelle Konjunkturdaten eine Fortsetzung des wirtschaftlichen Aufschwungs. Während sich der Einkaufsmanagerindex im Juni in der Industrie auf hohem Niveau eingependelt hat, hat er sich im Dienstleistungssektor klar verbessert. Das macht natürlich auch den Schweizer Aktienmarkt interessant.Konkret: In der Industrie hat der Einkaufsmanagerindex (PMI) im Vergleich zum Mai-Höchststand leicht verloren. Im Juni lag der Wert saisonbereinigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...