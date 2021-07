Traditionell korreliert die Aktie von Hive Blockchain stark mit dem Kryptomarkt, doch am heutigen Donnerstag geht die Entwicklung deutlich auseinander: Während der Kryptomarkt schwächelt und auf 24-Stunden-Sicht rund zwei Prozent verliert, springt die Hive-Aktie kräftig nach oben. Der Grund: Die Aktie des kanadischen Krypto-Mining-Unternehmens ist seit heute auch an der New Yorker Nasdaq gelistet und wird dort unter dem Kürzel HVBT gehandelt. Für US-amerikanische Investoren wird es dadurch noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...