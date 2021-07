Der wichtige Kunde Apple setzt wohl in seinen neuen kabellosen Kopfhörern "Beats Studio Buds" Batterien eines chinesischen Konkurrenten ein. Das will das Investmenthaus Kepler Cheuvreux herausgefunden haben und setzt deshalb die Varta-Aktie auf "Verkaufen" und das Kursziel auf 105 €. Fraglich ist u. E., ob von der chinesischen Konkurrenz möglicherweise Varta-Patente verletzt werden. Das bisherige dynamische Wachstum und die Preissetzungsmacht Vartas werden aber wohl vorerst belastet werden. Darin liegt der Fallstrick für den Aktienkurs in den nächsten Wochen.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 26.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



