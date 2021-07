Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



01.07.2021 / 16:43

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Robert Nachname(n): Lorenz-Meyer

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Ernst Russ AG

b) LEI

529900MP0OZ3LL80MX76

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A161077

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,6200 EUR 3258,00 EUR 3,6000 EUR 720,00 EUR 3,8000 EUR 1520,00 EUR 3,8000 EUR 399,00 EUR 3,8000 EUR 1900,00 EUR 3,8000 EUR 3116,00 EUR 3,8000 EUR 2090,00 EUR 3,8000 EUR 2014,00 EUR 4,0000 EUR 1064,00 EUR 4,0000 EUR 1648,00 EUR 4,0000 EUR 2280,00 EUR 3,8600 EUR 965,00 EUR 3,8600 EUR 787,44 EUR 3,8000 EUR 1330,00 EUR 3,4600 EUR 8781,48 EUR 3,5000 EUR 2625,00 EUR 3,4600 EUR 69200,00 EUR 3,8000 EUR 1938,00 EUR 3,8000 EUR 7600,00 EUR 3,8000 EUR 10997,20 EUR 3,8000 EUR 273,60 EUR 3,8000 EUR 1900,00 EUR 3,8000 EUR 931,00 EUR 3,8000 EUR 2850,00 EUR 3,8000 EUR 5700,00 EUR 3,8000 EUR 7790,00 EUR 3,8000 EUR 1846,80 EUR 3,8000 EUR 3420,00 EUR 3,8000 EUR 361,00 EUR 3,8000 EUR 2470,00 EUR 3,8600 EUR 77200,00 EUR 3,6000 EUR 10605,60 EUR 3,6000 EUR 9000,00 EUR 3,6000 EUR 4680,00 EUR 3,6000 EUR 7,20 EUR 3,6000 EUR 1998,00 EUR 3,6000 EUR 2520,00 EUR 4,0000 EUR 3600,00 EUR 4,0000 EUR 804,00 EUR 4,0000 EUR 40,00 EUR 4,0000 EUR 1400,00 EUR 4,0000 EUR 28,00 EUR 4,0000 EUR 3768,00 EUR 4,0000 EUR 440,00 EUR 4,0000 EUR 1200,00 EUR 4,0000 EUR 1976,00 EUR 4,0000 EUR 2400,00 EUR 4,0000 EUR 3212,00 EUR 3,6000 EUR 21,60 EUR 4,0000 EUR 452,00 EUR 4,0000 EUR 920,00 EUR 4,0000 EUR 7800,00 EUR 4,0000 EUR 3600,00 EUR 4,0000 EUR 2072,00 EUR 4,0000 EUR 92,00 EUR 4,0000 EUR 100,00 EUR 3,6000 EUR 2988,00 EUR 3,6000 EUR 7200,00 EUR 3,6000 EUR 2880,00 EUR 3,5000 EUR 612,50 EUR 3,5000 EUR 1750,00 EUR 3,5000 EUR 700,00 EUR 3,5000 EUR 875,00 EUR 3,5000 EUR 11665,50 EUR 3,5000 EUR 7000,00 EUR 3,6000 EUR 936,00 EUR 4,0000 EUR 424,00 EUR 4,0000 EUR 800,00 EUR 4,0000 EUR 668,00 EUR 4,0000 EUR 160,00 EUR 4,0000 EUR 5120,00 EUR 4,0000 EUR 328,00 EUR 3,5400 EUR 70800,00 EUR 4,0000 EUR 2416,00 EUR 4,0000 EUR 10960,00 EUR 4,0000 EUR 200,00 EUR 4,0000 EUR 120,00 EUR 4,0000 EUR 4000,00 EUR 4,0000 EUR 320,00 EUR 4,0000 EUR 520,00 EUR 3,8600 EUR 1930,00 EUR 3,8600 EUR 131,24 EUR 3,8600 EUR 301,08 EUR 3,6000 EUR 3661,20 EUR 3,8800 EUR 1164,00 EUR 3,8600 EUR 555,84 EUR 3,9000 EUR 1365,00 EUR 3,4600 EUR 41727,60 EUR 3,8000 EUR 1064,00 EUR 3,4800 EUR 25891,20 EUR 3,4600 EUR 1730,00 EUR 3,5000 EUR 1197,00 EUR 3,5000 EUR 38,50 EUR 3,5000 EUR 8400,00 EUR 3,5000 EUR 70000,00 EUR 3,5000 EUR 2625,00 EUR 3,5000 EUR 32511,50 EUR 4,0000 EUR 1600,00 EUR 4,0000 EUR 10600,00 EUR 4,0000 EUR 1924,00 EUR 4,0000 EUR 908,00 EUR 4,0000 EUR 4,00 EUR 4,0000 EUR 32,00 EUR 3,6000 EUR 10839,60 EUR 3,6000 EUR 5292,00 EUR 3,6000 EUR 5410,80 EUR 3,8000 EUR 13110,00 EUR 3,8000 EUR 87,40 EUR 3,8000 EUR 1292,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,6364 EUR 670547,8800 EUR

e) Datum des Geschäfts

2021-06-28; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

01.07.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de