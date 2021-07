DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung der VIB Vermögen AG beschließt zwölfte Anhebung der Dividende in Folge - Dividende steigt um gut sieben Prozent auf 0,75 Euro je Stückaktie - Vorstand und Aufsichtsrat werden mit großer Mehrheit entlastet - Vorgeschlagene Kandidaten werden in den Aufsichtsrat gewählt Neuburg/Donau, 1. Juli 2020 - Auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der VIB Vermögen AG, einer auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierten Gesellschaft, waren rund 42,8 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Der gemeinsame Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, eine Dividende in Höhe von 0,75 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie wahlweise als Bar- oder Aktiendividende auszuschütten, erreichte eine Mehrheit von 99,96 Prozent. Damit ist die Dividende um gut sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr und bereits zum zwölften Mal in Folge gestiegen.



Vorstand und Aufsichtsrat wurden zudem von der Hauptversammlung mit großer Zustimmung entlastet. Die vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat, Herr Florian Lehn, Frau Prof. Dr. Michaela Regler, Herr Ludwig Schlosser und Herr Jürgen Wittmann, wurden ebenfalls mit einer komfortablen Mehrheit gewählt. In der im Anschluss an die Hauptversammlung stattgefundenen konstituierenden Sitzung wurde Herr Ludwig Schlosser zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Herr Jürgen Wittmann zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Mit großer Mehrheit erfolgte auch die Bestellung von Ernst & Young zum Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2021. "Wir freuen uns sehr, dass wir bereits zum zwölften Mal in Folge die Dividende erhöhen konnten. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den beiden ausgeschiedenen Mitgliedern, Herrn Rolf Klug und Herrn Franz-Xaver Schmidbauer, sehr herzlich für ihre langjährige und engagierte Arbeit zum Wohl der VIB Vermögen bedanken", sagt Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG. Die Veröffentlichung des Bezugsangebots erfolgt am morgigen Freitag, 2. Juli 2021. Bezugspreis und -verhältnis werden am 13. Juli 2021 bekanntgegeben. Alle Unterlagen zur Aktiendividende sind veröffentlicht unter https://www.vib-ag.de/aktiendividende.

VIB Vermögen AG

Petra Riechert Tel.: + 49 (0)8431 9077-952

Tilly-Park 1 Fax: + 49 (0)8431 9077-929

Profil der VIB Vermögen AG Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr über 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

