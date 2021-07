Obwohl sich die Umsätze an den internationalen Aktienmärkten weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau bewegen, kommt derzeit kaum Langeweile auf. So sind nach wie vor Shortseller bei dem Batteriehersteller Varta aktiv, die aber bald unter Druck geraten könnten. Berechtigterweise unter Druck steht hingegen die Nordex-Aktie nach einer sehr ungewöhnlichen Kapitalerhöhung. Bei CureVac fiel auch das endgültige Ergebnis der Covid-19-Impfstoffstudie nicht besser aus. Doch die negative Reaktion heute könnte eine Chance sein. Umgekehrte Vorzeichen dagegen bei den CRISPR-Aktien Intellia und CRISPR Therapeutics. Zahlen gab es von Micron und VW muss mal wieder vor US-Gerichten antreten. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.