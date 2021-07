DJ Dürr-Konzern verstärkt sich mit Hekuma-Kauf in Medizintechnik

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr baut sein Automatisierungsgeschäft in der Medizintechnik mit der Übernahme von Hekuma aus. Man kaufe die Geschäftsanteile an Hekuma von der Elexis AG und über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte Dürr am Donnerstagnachmittag mit. Die Hekuma GmbH mit Sitz in Hallbergmoos bei München beschäftigt rund 180 Mitarbeiter und setzt rund 40 Millionen Euro um. Nach einer Restrukturierung in den Vorjahren erwartet das Unternehmen für 2021 ein positives operatives Ergebnis und Ergebnissteigerungen in den kommenden Jahren. Das Unternehmen gehört zu den Anbietern von automatischen Systemen für die Großserienproduktion von Kunststoff-Einwegprodukten, die in Medikation, Diagnostik und Labortechnik zum Einsatz kommen.

July 01, 2021 10:41 ET (14:41 GMT)

