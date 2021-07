Der Getränke- und Snack-Konzern Pepsi will den Zuckeranteil in Getränken deutlich senken. In seinen in der EU angebotenen Getränken strebt der Konzern ein Viertel weniger Zucker bis 2025 an, bis 2030 sollen es 50 Prozent im Vergleich zu 2019 sein. Die Kalorien des deutschen Getränke-Portfolios sollen gemessen an 2015 um 90 Prozent sinken, bereits jetzt sei mit Blick auf diesen Zeitraum die Hälfte ...

