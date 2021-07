DJ PTA-Adhoc: Philomaxcap AG: Am 8. Januar 2021 beschlossene Kapitalerhöhung wird nicht umgesetzt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta037/01.07.2021/16:50) - Am 8. Januar 2021 hat die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft im Wege der Sachkapitalerhöhung um bis zu EUR 12.000.000,00 zu erhöhen. Gegen diesen Beschluss haben mehrere Kläger Beschlussmängelklagen beim Landgericht München I erhoben.

Vorstand und Aufsichtsrat der Philomaxcap AG haben heute beschlossen, sich gegen die anhängigen Klagen nicht weiter zu verteidigen, sondern die Verfahren durch Anerkenntnis zu beenden. Die beschlossene Kapitalerhöhung wird damit nicht umgesetzt.

(Ende)

Aussender: Philomaxcap AG Adresse: Marienplatz 2, 80331 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Robert Bibow Tel.: +49 89 13928890 E-Mail: info@philomaxcap.de Website: www.philomaxcap.de

ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie), DE000A254V53 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1625151000361 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2021 10:50 ET (14:50 GMT)