Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US8523873078 Staffing 360 Solutions Inc. 01.07.2021 US8523874068 Staffing 360 Solutions Inc. 02.07.2021 Tausch 6:1

US42806J1060 Hertz Global Holdings Inc. 01.07.2021 US42806J7000 Hertz Global Holdings Inc. 02.07.2021 Tausch 1:0,090449

