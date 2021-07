Mit 200 Millionen US-Dollar steigt Softbank bei der größten Kryptobörse Lateinamerikas ein. Das frische Kapital hebt den Marktwert der 2TM Group, dem Betreiber der Börse Mercado Bitcoin, auf 2,1 Milliarden Dollar. Die jüngste Softbank-Investition befördert die 2TM Group auf Rang 8 der wertvollsten Einhörner in Lateinamerika. Die vom Softbank Latin America Fund geführte Finanzierungsrunde stellt zudem die größte Serie-B-Runde in der Geschichte Lateinamerikas und die größte Investition Softbanks in ein lateinamerikanisches Kryptounternehmen dar. Frisches Kapital soll Wachstum finanzieren Die Kapitalspritze ...

