NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vestas auf "Buy" mit einem Kursziel von 313 dänische Kronen belassen. Vom Windkraft-Anlagenhersteller gebe es positives aus den USA zu vermelden, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf eine gewonnene Ausschreibung für ein Projekt in New Jersey und Berichte über die Agenda von US-Präsident Joe Biden, die die Nachfrage nach Erneuerbaren Energien antreiben dürften./tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 10:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0061539921

VESTAS WIND SYSTEMS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de