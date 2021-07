München (ots) - - Der neueste Film des legendären japanischen Anime-Franchise wird in über 240 Ländern und Territorien bei Prime Video Premiere feiern.- Alle drei vorherigen Filme des Franchise werden ebenfalls exklusiv auf Prime Video verfügbar sein, ausgenommen Verleih und KaufDer japanische Anime-Blockbuster EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME feiert exklusive Premiere bei Amazon Prime Video. Am 13. August steht das vierte und finale Kapitel der neuen Kinoversion von Evangelion für Prime-Mitglieder zum Streamen bereit. EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME ist der umsatzstärkste Film von Chef-Regisseur Hideaki Anno (https://www.imdb.com/name/nm0030417/) und der meistgesehene Film in den japanischen Kinos im Jahr 2021. Als Regisseure fungieren Kazuya Tsurumaki (https://www.imdb.com/name/nm0875453/?ref_=ttfc_fc_dr3), Katsuichi Nakayama (https://www.imdb.com/name/nm1532509/?ref_=ttfc_fc_dr2) und Mahiro Maeda (https://www.imdb.com/name/nm0535340/?ref_=ttfc_fc_dr1) sowie der Schöpfer, Drehbuchautor und Chef-Regisseur Hideaki Anno (https://www.imdb.com/name/nm0030417/) (Shin Godzilla). Um das Finale der erfolgreichen Reihe mit allen Fans des Franchise zu feiern, stehen zum Start des letzten Kapitel auch die drei vorherigen Teile, EVANGELION:1.11 YOU ARE (NOT) ALONE., EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE. und EVANGELION:3.33 YOU CAN (NOT) REDO. bei Prime Video in 240 Ländern und Territorien zur Verfügung.Zur offiziellen Key Art und zum Trailer gelangen Sie hier (https://amazoncorporate.box.com/s/oyphvq7d3ltu4k8h4txcqt0igxig0sek).Das beliebte japanische Anime-Popkultur-Phänomen spielt in einer Welt, die durch ein katastrophales eReignis erschüttert wurde. Die Geschichte dreht sich um Evangelion, einem künstlichen Menschen und humanoiden Mehrzweckwaffe, und den Engeln einer unbekannten Lebensform. In EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME sind alle Original-Synchronsprecher der ursprünglichen Figuren zu hören, darunter Megumi Ogata (https://www.imdb.com/name/nm0644527/?ref_=tt_ov_st_sm), Megumi Hayashibara (https://www.imdb.com/name/nm0370677/?ref_=tt_ov_st_sm) und Yûko Miyamura (https://www.imdb.com/name/nm0594436/?ref_=tt_ov_st_sm). Die neuesten Bildtechnologien zeigen die einzigartigen Charaktere im Kampf ums Überleben. Die Reihe wird in 10 Sprachen synchronisiert, darunter Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch und Italienisch - mit Untertitelung in 28 Sprachen.Darum gehts in der Evangelion-Reihe:EVANGELION:1.11 DU BIST (NICHT) ALLEIN.Durch den Second Impact vernarbt, greift der vierte Engel Tokio III an und das Schicksal der Menschheit liegt in den Händen der Sonderregierungsbehörde Nerv. Der junge Shinji Ikari wird gezwungen, EVA-01 zu steuern. Er und die EVA-00-Pilotin Rei Ayanami werden mit dem Kampf beauftragt, jedoch wird EVA-01 vom Sechsten Engel beschädigt. Misato Katsuragi entwirft einen Plan, um die gesamte Elektrizität Japans in EVA-01's Positronenkanone zu bündeln, um den Engel zu besiegen.Studio: khara, Inc.Chef-Regisseur: Hideaki Anno (https://www.imdb.com/name/nm0030417/), Regie: Masayuki (https://www.imdb.com/name/nm0556094/?ref_=fn_al_nm_1) und Kazuya Tsurumaki (https://www.imdb.com/name/nm0875453/?ref_=fn_al_nm_1), Drehbuchautor: Hideaki Anno (https://www.imdb.com/name/nm0030417/)EVANGELION:2.22 SIE KÖNNEN (NICHT) VORRÜCKEN.Mari Illustrious-Makinami steuert die provisorische Einheit-05, um den ausgegrabenen Dritten Engel zu besiegen. Asuka Langley-Shikinami und EVA-02 besiegen den Siebten Engel. Der Achte Engel erscheint und greift das Nerv-Hauptquartier an. EVA-03 wird während des Tests vom Neunten Engel übernommen und Shinji macht sich auf, um ihn zu stoppen, erfährt aber, dass Asuka an Bord ist. Gendo schaltet die Steuerung von EVA-01 auf das Dummy-System um und beginnt den Kampf gegen EVA-03.Studio: khara, Inc.Chef-Regisseur: Hideaki Anno (https://www.imdb.com/name/nm0030417/), Regie: Masayuki (https://www.imdb.com/name/nm0556094/?ref_=fn_al_nm_1) und Kazuya Tsurumaki (https://www.imdb.com/name/nm0875453/?ref_=fn_al_nm_1), Drehbuchautor: Hideaki Anno (https://www.imdb.com/name/nm0030417/)EVANGELION:3.33 YOU CAN (NOT) REDO.Shinji erwacht nach 14 Jahren an Bord des Schlachtschiffs AAA Wunder, das einer von ehemaligen Nerv-Mitgliedern gegründeten Anti-Nerv-Organisation gehört. Shinji hört Reis Stimme aus dem EVA Mark.09, der geschickt wurde, um ihn zu retten, also verlässt er Wunder und macht sich auf den Weg zu Nerv. Kaworu Nagisa zeigt Shinji das transformierte Land. Er erfährt, dass die Rettung von Rei den Beinahe-Drittel-Einschlag ausgelöst hat, der die katastrophalen Schäden auf der Erde verursacht hat.Studio: khara, Inc.Hauptregisseur: Hideaki Anno (https://www.imdb.com/name/nm0030417/), Regie: Masayuki (https://www.imdb.com/name/nm0556094/?ref_=fn_al_nm_1), Mahiro Maeda (https://www.imdb.com/name/nm0535340/?ref_=ttfc_fc_dr1) und Kazuya Tsurumaki (https://www.imdb.com/name/nm0875453/?ref_=fn_al_nm_1), Drehbuchautor: Hideaki Anno (https://www.imdb.com/name/nm0030417/)