MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Lanxess von 75 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Markus Mayer beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Projekten im Bereich der Lithium-Batteriechemie, die den Firmenwert um 1,1 Milliarden Euro steigern könnten. Diese Summe werde derzeit am Aktienmarkt nicht eingepreist, schrieb er. Mayer hob seine Schätzungen derweil an wegen der aktuellen Knappheit bestimmter Polyamid-Produkte und einer besseren Margensituation bei Spezial-Additiven./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 16:46 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

