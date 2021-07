Als Alphabet noch unter dem Namen Google an der Wall Street debütierte, hatte sich der Konzern bereits als Marktführer bei der bezahlten Suche etabliert und den Erzrivalen Yahoo ins Abseits gestellt. Trotzdem hielt sich die Euphorie der Anleger in Grenzen und die Aktie kam am unteren Ende der Preisspanne an den Markt. Wer auf diesem Niveau zugriff, hat ein Vermögen gemacht.Klar, die Voraussetzung für ein solches Vermögen ist, dass die Aktie seit dem Kauf gehalten wurden. Dann jedoch hat sich Alphabet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...