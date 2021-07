FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktionäre des Online-Brokers Flatexdegiro wollen sich von einem Teil ihrer Aktien trennen. Dabei wollen die Degiro-Mitgründer Kipei, Anderluh und Arrow insgesamt 2,5 bis 3,0 Prozent an Flatexdegiro bei institutionellen Investoren platzieren, teilte die zuständige Bank Jefferies am Donnerstag in Frankfurt mit. Damit soll der Streubesitz des Onlinebrokers erhöht werden und eine potenzielle Aufnahme in den MDax ermöglichen, hieß es.

Eigentlich besteht noch eine Haltefrist für die Aktien, die im Zuge der Übernahme von Degiro durch Flatex vereinbart wurde. Diese soll für die nun zu platzierenden Aktien aufgehoben werden. Für die restlichen Papiere besteht den Angaben zufolge weiterhin eine Haltefrist bis 28. Juli. Die Aktie verlor am Abend nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate 2,3 Prozent.

Flatex wurde 1999 von dem Unternehmer und Verleger Bernd Förtsch ("Der Aktionär") gegründet, der immer noch größter Aktionär des Gesellschaft ist. 2009 ging das Unternehmen an die Börse, 2020 übernahmen die Frankfurter ihren niederländischen Konkurrenten Degiro und benannten sich in Flatexdegiro um./nas/men