Calvin Klein, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PVH Corp. [NYSE: PVH], und Calvin Klein Fragrances, ein Geschäftsbereich der Coty Inc. [NYSE: COTY], enthüllten heute die weltweite Werbekampagne für Calvin Klein Defy, einen neuen Herrenduft, mit dem preisgekrönten Schauspieler Richard Madden als Gesicht dieses neuen Kapitels im Calvin Klein-Duftportfolio. Der Duft und die Kampagne stehen im Zeichen der eigenen Überwindung, während authentische Wahrheiten und die Kontraste darin erkundet werden.

Calvin Klein Defy (Photo: Business Wire)

In der Kampagne wird Madden in einer Reihe von verletzlichen, selbst-reflektierenden und authentischen Momenten gezeigt, die in einem mutigen Sprung aus Zuversicht ihren Höhepunkt finden eine symbolische Metapher für die persönliche Herausforderung und das Wagnis, Risiken einzugehen. Das Standbild vermittelt den ausdrucksstarken Kern der Kampagne, in der Madden auf einem Hausdach sitzt, mit rebellischem starrem Blick in die Kamera sieht und in kultigen Calvin Klein-Jeans und einem zeitlosen weißen Calvin Klein-T-Shirt gekleidet ist. Die Werbekampagne wird weltweit laufen und von digitalen, sozialen sowie von Printmedien veröffentlicht und im Fernsehen ausgestrahlt werden.

"Es war eine aufregende Gelegenheit, mit Calvin Klein an dieser neuen Markteinführung für Calvin Klein Fragrances zusammenzuarbeiten", sagte Madden. "Die Arbeiten zur Calvin Klein Defy-Kampagne waren eine großartige Erfahrung. Ich freue mich über diese Partnerschaft und unsere gemeinsame Arbeit."

Der Duft Calvin Klein Defy stellt einen gewagten Kontrast aus belebender Frische und kräftigen Holznoten dar. Der Duft wurde von Anne Flipo, Master Perfumer, und den Senior Perfumers Pascal Gaurin und Loc Dong von IFF kreiert und trotzt allen Erwartungen, wobei er das Ethos des Kampagnenbeginns mit einer verführerischen Mischung aus Zitrusnoten mit Highlights von spritzigem Bergamot und frischem Lavender Absolute wachruft. Das Herzstück des Dufts und ein Hauptbestandteil, Vetiver Oil, wird von verantwortungsbewusst bewirtschafteten Quellen auf Haiti bezogen und vermittelt eine lebendige Verbundenheit zur Erde sowie eine unwiderstehliche raue Struktur, die eine reiche und reizvolle Basis aus Amber-Noten ergänzt.

Der männliche und hölzerne Duft wird von einem modernen und minimalistischen Glasfläschchen mit kurvigen abgerundeten Kanten und scharfen geraden Linien umschlossen, die für die Dualität von Verletzbarkeit und Mut auf dem Weg der eigenen Überwindung stehen. Der Deckel und die Verpackung sind eine Hommage an Calvin Klein-Jeans mit einer matt ausgeführten, an blauem Denim inspirierten Prägung und markantem silbernem Branding.

Joanne Bletz, Senior Vice President Global für Calvin Klein Fragrances bei Coty, sagte: "Wir freuen uns enorm über die Markteinführung von Calvin Klein Defy. Die Kreation dieses neuen Herrendufts mit dem preisgekrönten Schauspieler Richard Madden markiert das neue Kapitel in unserer Partnerschaft mit dem kultigen Modehaus. Der Duft und die Kampagne greifen das Thema der Überwindung von Grenzen auf, das durch unser Konzept ‚Dare to Defy' ausgedrückt wird, und begrüßen den mutigen, zuversichtlichen Sprung, der notwendig ist, um für unsere Überzeugungen einzustehen, während die Verletzbarkeit sowie der Mut, den Erwartungen zu trotzen, anerkannt werden. Wir sind überzeugt, dass Calvin Klein Defy, der eine neue Herangehensweise an Männlichkeit, Selbstreflexion und Überwindung darstellt, bei modernen Männern in der ganzen Welt ankommen wird und die globale Nachfrage nach Düften von Calvin Klein weiter ankurbeln wird."

Zur Feier der Markteinführung von Calvin Klein Defy wird ein durch die Marke organisierter Wettbewerb auf Twitch ausgerichtet, bei dem Verbraucher die Möglichkeit haben, Top Streamer herauszufordern und gegen sie anzutreten, um Preise zu gewinnen und an einer virtuellen Afterparty teilzunehmen.

Calvin Klein Defy ist ab heute in ausgewählten Ländern erhältlich und wird mit der Zeit global verfügbar sein.

Über Richard Madden:

Der Golden-Globe-Gewinner und schottische Schauspieler Richard Madden befindet sich auf schnellem Weg, zu einem der meistbegehrtesten Schauspieler Hollywoods zu werden. In Kürze wird Madden an Seite von Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani und Gemma Chan im Film Eternals von Chloe Zhao zu sehen sein, in dem er die Figur ‚Ikaris' spielt. Der Superheldenfilm, der auf den gleichnamigen Marvel Comics basiert, ist an die Saga der Eternals angelehnt einen Wettstreit von Unsterblichen, die auf der Erde gelebt und ihre Geschichte und Zivilisationen geprägt haben. Der Film wird voraussichtlich am 5. November 2021 von Disney erstausgestrahlt. Darüber hinaus arbeitet Madden an der Seite von Priyanka Chopra Jonas an der Produktion CITADEL der Russo-Brüder. Die anstehende globale Thriller-Serie für Amazon Studios wird miteinander verbundene Versionen der Geschichte in der jeweiligen Landessprache in mehreren weiteren Ländern umfassen.

Über Calvin Klein, Inc.

Calvin Klein ist eine globale Lifestyle-Marke, die für mutige, fortschrittliche Ideale und verführerische Ästhetik steht. Unser moderner und minimalistischer Ansatz im Design, provokante Bilder und unsere authentische Verbindung zur Kultur begeistert unsere Kunden seit über 50 Jahren.

Seit der Gründung 1968 durch Calvin Klein und seinen Geschäftspartner Barry Schwartz haben wir uns einen Ruf als führendes amerikanisches Modehaus durch unsere klaren Calvin Klein-Markenlinien und eine lizenzierte Reihe von Produkten aufgebaut. Wir haben PVH Corp. 2003 übernommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.calvinklein.com.

Über COTY Inc.

Coty ist eines der weltweit größten Beauty-Unternehmen mit einem kultigen Markenportfolio in den Bereichen Duft, Farbkosmetika sowie Haut- und Körperpflege. Coty ist weltweit führend bei Düften und die Nummer Drei bei Farbkosmetika. Die Produkte von Coty werden in mehr als 150 Ländern in der ganzen Welt verkauft. Coty und seine Marken engagieren sich für eine Reihe sozialer Belange und sind zudem bestrebt, die Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf die Umwelt zu minimieren. Weitere Informationen über Coty Inc. finden Sie unter www.coty.com.

WERBE-CREDITS:

Creative Agency: The Style Council

Fotograf für Stillleben: Thomas Legrand

REDAKTIONELLER CREDIT: Calvin Klein Defy

TVC: https://youtu.be/cPX33PuC9UA

SOCIAL MEDIA: ckdefy

MARKEN-HANDLE: @calvinklein

