Boyd erweitert sein Technologie- und Innovationsangebot für technische Materialien in den Bereichen grafische Overlays, kapazitiver Touch, Hintergrundbeleuchtung, Elastomerbauteile, optische Encoder und Heizungen mit positivem Temperaturkoeffizienten.

Boyd Corporation, ein weltweit führender Innovator von technischen Materialien und Wärmemanagement-Technologien, gab heute die Übernahme von GMN bekannt, einem weltweit führenden Unternehmen mit Sitz in Seattle, Washington, das sich auf die Entwicklung kundenspezifischer Lösungen und Produkte für stark regulierte Branchen wie Medizin, E-Mobilität und Luft- und Raumfahrt spezialisiert hat. Das Technologieangebot von GMN umfasst Human Machine Interface-Lösungen (hinterleuchtete Membranen, Sensoren und kapazitive Touch-Geräte), grafische Overlays, optische Encoder für Präzisionssteuerungen, gedruckte kritische Schnittstellenmaterialien für Touchscreens und Heizungen mit positivem Temperaturkoeffizienten.

"Wir sind begeistert, GMN, ein Unternehmen mit einem starken Erbe an Innovation und Produktqualität, in die Boyd-Familie zu holen", sagte der CEO von Boyd, Doug Britt. "GMN ergänzt und erweitert unser bereits vielfältiges Portfolio an differenzierten Technologielösungen. Diese Übernahme erweitert unsere Fähigkeit, die anspruchsvollsten Herausforderungen unserer Kunden in Bezug auf Hochleistungsmaterialien zu lösen."

Boyd investiert weiterhin in wertgetriebene Innovation und Technologie, um eine marktfähige Differenzierung für Kunden zu schaffen. Die Fähigkeiten von GMN unterstützen Boyds robuste globale Fertigungsbasis, Design-Expertise und Time-to-Market-Ansatz und sind eng daran ausgerichtet.

Das übernommene Unternehmen wird als Teil der Boyd Corporation arbeiten, einer globalen Marke mit fast 100-jähriger Tradition und einer Vision, die sich der kompromisslosen Qualität, der Entwicklung fortschrittlicher Technologie und der Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks verschrieben hat.

Über die Boyd Corporation

Boyd Corporation ist ein weltweit führender Innovator technischer Materialien und Wärmemanagement-Technologien zur Versiegelung, Kühlung und Schutz der kritischsten Anwendungen unserer Kunden. Indem wir für führende weltweite Unternehmen auch die komplexesten Herausforderungen erfolgreich lösen, gewinnen wir technologische Kompetenz in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Unsere Lösungen maximieren die Leistung von 5G-Infrastruktur und modernster Rechenzentren, steigern die Verfügbarkeit und erhöhen die Reichweite von elektrischen und autonomen Fahrzeugen. Unsere innovativen Technologien verbessern die Genauigkeit von hochmodernen patientennahen Gesundheits- und Diagnosesystemen, ermöglichen die neueste Generation von Flugzeugen und Verteidigungstechnologien und beschleunigen Innovationen bei der nächsten Generation elektronischer Geräte und Smartphones. Das Herzstück der globalen Großserienfertigung von Boyd ist die tiefe Verpflichtung zum Schutz der Umwelt durch Verwendung nachhaltiger, ressourcenschonender Verfahren, die Abfall reduzieren und Kohlendioxidemissionen minimieren.

Erfahren Sie mehr unter www.boydcorp.com.

