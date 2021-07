DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 15.623 Pkt - Mutares gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Überwiegend sehr ruhig ist der nachbörsliche Handel am Vorabend der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts verlaufen. Unter den Nebenwerten fielen Mutares mit einem Sprung von fast 9 Prozent auf. Das Unternehmen hatte am frühen Abend mitgeteilt, eine Put-Option zum Verkauf der in Frankreich ansässigen Tochtergesellschaften Trefilunion, EUPEC und La Meusienne erhalten zu haben.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.623 15.604 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

July 01, 2021 16:33 ET (20:33 GMT)

