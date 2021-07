DGAP-Ad-hoc: Pacifico Renewables Yield AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Prognoseänderung

Pacifico Renewables Yield AG beschließt Sachkapitalerhöhung gegen Einlage der Solarpark Voßberg GmbH & Co. KG unter Ausschluss des Bezugsrechts



02.07.2021 / 00:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pacifico Renewables Yield AG beschließt Sachkapitalerhöhung gegen Einlage der Solarpark Voßberg GmbH & Co. KG unter Ausschluss des Bezugsrechts Grünwald (01.07.2021/23:50) - Der Vorstand der Pacifico Renewables Yield AG (die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2YN371, Börse Düsseldorf: PRY) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Sachkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des eingetragenen genehmigten Kapitals der Gesellschaft bei Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre (§ 6 Abs. 1, Abs. 2 lit. d) der Satzung der Gesellschaft) durchzuführen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird von 3.309.766,00 € um 73.000,00 € auf 3.382.766,00 € durch Ausgabe von 73.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien erhöht. Einbringungsgegenstand der Sacheinlage ist der Kommanditanteil der Solarpark Voßberg GmbH & Co. KG durch die Andreas & Markus Wirth Solaranlagen GmbH & Co. KG, auf welchen das gesamte Kapital der Solarpark Voßberg GmbH & Co. KG entfällt. Die Kapitalerhöhung und die Einbringung werden mit der Eintragung der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung in das Handelsregister der Gesellschaft wirksam. Die Solarpark Voßberg GmbH & Co. KG hält einen operativen Solarpark mit einer Gesamtleistung von 7,6 MW in Letschin in Brandenburg, Deutschland mit einer erwarteten jährlichen Stromproduktion von ungefähr 7,6 GWh und jährlichen Umsatzerlösen von ungefähr 0,9 € Mio. Zeichnungsberechtigt ist allein die Andreas & Markus Wirth Solaranlagen GmbH & Co. KG mit Sitz in Waghäusel, Deutschland, die mittelbar von Markus Wirth und Andreas Wirth gehalten wird. Die 73.000 neuen Aktien werden zu einem Ausgabebetrag von jeweils 34,77 € ausgegeben. Die zugrundeliegende, heute abgeschlossene Beteiligungsvereinbarung sieht zudem vor, die vorhandene Komplementärin der Solarpark Voßberg GmbH & Co. KG durch eine Tochtergesellschaft der Gesellschaft auszutauschen. Ferner wurde der Andreas & Markus Wirth Solaranlagen GmbH & Co. KG eine Rückerwerbsoption zum 31. Dezember 2032 eingeräumt, die zeitlich an der Laufzeit der EEG-Einspeisevergütung des größeren der beiden Bauabschnitte ausgerichtet ist und die bei der Bewertung berücksichtigt wurde. Im Rahmen der Transaktion haben Markus und Andreas Wirth eine Absichtserklärung zur zukünftigen Zusammenarbeit mit der Gesellschaft abgegeben. Anlässlich dieser Transaktion hebt die Gesellschaft ihre Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021 auf 18,6 € Mio. bis 20,0 € Mio. und die erwartete Stromproduktion auf 116,0 GWh bis 128,0 GWh an. *************

Investor-Relations- und Medienanfragen info@pacifico-renewables.com

Rechtlicher Hinweis Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Pacifico Renewables Yield AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden. Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Pacifico Renewables Yield AG enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Pacifico Renewables Yield AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden. 02.07.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de