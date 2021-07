DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 2. Juli

=== 07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 2Q, Baden-Baden *** 09:15 DE/Mister Spex SE, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Mai *** 11:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede an der Universita degli Studi di Napoli Federico II *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai Eurozone PROGNOSE: +1,3% gg Vm/+9,6% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+7,6% gg Vj 11:00 DE/Helma Eigenheimbau AG, Online-HV 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/BMW AG, PG (virtuell) zum Produktionsstart des BMW iX *** 14:30 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei Les Rencontres Economiques d'Aix-en-Provence *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +706.000 gg Vm zuvor: +559.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 5,6% zuvor: 5,8% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,50% gg Vm *** 14:30 US/Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -71,40 Mrd USD zuvor: -68,90 Mrd USD *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai PROGNOSE: +1,7% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm 18:00 RU/Fußball-EM, Viertelfinale: Schweiz - Spanien, St. Petersburg 21:00 DE/Fußball-EM, Viertelfinale: Belgien - Italien, München - GB/Bundeskanzlerin Merkel, Besuch beim britischen Premierminister Johnson auf dessen Landsitz Chequers - US/Bundesfinanzminister Scholz, Abschluss der USA-Reise (seit 30.6.), Washington - Verkürzter Börsenhandel am US-Anleihemarkt (bis 20:00) ===

