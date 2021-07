Und zwar in Finnland. Dort siedelt der Konzern ein Entwicklungszentrum für seine Scout-Lieferroboter an, die eigenständig auf Gehwegen fahren sollen. Das zunächst gut zwei Dutzend Mitarbeiter starke Team in Helsinki soll unter anderem Software entwickeln, mit der die Fahrzeuge Hindernissen ausweichen. Amazon lässt die kleinen Roboter, die wie eine Kühlbox auf sechs Rädern aussehen, bisher an vier Orten in den USA fahren. Technik dafür wird unter anderem auch in Tübingen entwickelt. Die Lieferroboter kommen bisher meist im eingeschränkten Rahmen in einzelnen Gegenden sowie auf Firmen- oder Universitätsgeländen zum Einsatz. Bleibt nur zu hoffen, dass die Entwicklung rasch weiter voranschreitet...



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion



