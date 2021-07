Vor den monatlichen Zahlen zur Beschäftigung in den USA werden sich die Anleger am Freitag voraussichtlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Der DAX dürfte zum Auftakt leichte Gewinne verbuchen und damit die moderate Erholung vom Vortag noch etwas ausweiten. Ob es am Nachmittag zu neuen Rekorden kommt, werden die US-Daten zeigen. Heute um 14:30 Uhr (MESZ) steht der wichtige US-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda. Wie gewohnt werden Investoren und Volkswirte versuchen, aus den Zahlen den künftigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...