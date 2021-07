München (ots) -- DtGV: Top-Platzierungen branchenübergreifend sowie in der Branche Reise und Tourismus- Auch F.A.Z.-Institut kürt CHECK24 zu Deutschlands bester App- DEUTSCHLAND TEST kürt CHECK24 zum Fairness-Champion unter den MietwagenportalenMünchen (ots) - Die CHECK24 Apps begeistern Kund*innen - das ergab eine repräsentative Studie der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV).1) Innerhalb der Branche Reise und Tourismus positionierte sich CHECK24 gleich mehrfach mit Top-Noten vor z. B. Kayak und Urlaubsguru: Unter den Hotel-Preisvergleichsportalen sicherte sich das Münchner Vergleichsportal die Plätze eins und zwei, bei den Mietwagen-, Reise- und Preisvergleichsportalen jeweils den ersten Platz.Die CHECK24 Vergleiche App erreichte darüber hinaus branchenübergreifend die Top Fünf der Apps mit der höchsten Bewertung. Die CHECK24 Reise App wurde ebenfalls branchenübergreifend ausgezeichnet.Bei der online durchgeführten Nutzerbefragung wurden insgesamt mehr als 145.000 Kundenmeinungen zu 774 Apps aus 104 Branchen eingeholt. Die Befragten bewerteten die Apps anhand einer zehnstufigen Skala von katastrophal (eins) bis herausragend (zehn). Aus den Angaben ermittelten die Expert*innen des DtGV den App-Zufriedenheits-Score.Branchenübergreifend wurden die am besten bewerteten 20 Prozent mit dem Urteil "App-Award 2021" ausgezeichnet. Zusätzlich wurden je Branche die besten Apps gekürt, sie erhielten ebenfalls den "App-Award 2021".F.A.Z.-Institut kürt CHECK24 zu Deutschlands bester AppAuch das F.A.Z.-Institut hat gemeinsam mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung die CHECK24 Vergleiche App ausgezeichnet. In der Kategorie Vergleichsportale landet CHECK24 deutlich vor idealo. Außerdem schlägt CHECK24 Reisen in der Kategorie Urlaubsbuchung u. a. Urlaubspiraten, TUI und HolidayCheck.Für ihre Untersuchung errechneten die Experten des F.A.Z.-Instituts einen Punktescore aus Bewertungen der Apps im Internet (60 Prozent), dem Mittelwert der Zeitspanne zwischen dem Aktualisierungsdatum und dem Zeitpunkt der Datenerhebung (20 Prozent) und der Differenz positiver und negativer Nennungen geteilt durch die Gesamtzahl der Nennung (20 Prozent).2)Bereits im April wurde die CHECK24 App auch von FOCUS MONEY zum dritten Mal in Folge in der Kategorie Vergleichsportale als beste App bewertet (https://www.check24.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/servicevalue-und-focus-money%3A-check24-hat-die-beste-app-1626/).DEUTSCHLAND TEST kürt CHECK24 zum Fairness-Champion unter den MietwagenportalenEine weitere Auszeichnung ging nach München: DEUTSCHLAND TEST und das Kölner Analyse- und Beratungsinstitut ServiceValue erklärten CHECK24 zum "Fairsten Unternehmen" unter den Mietwagenportalen.3)Über ein Online-Panel wurden insgesamt 237.000 Kundenurteile zu 1.174 Unternehmen aus 95 Branchen erhoben. Die Befragten sollten anhand einer fünfstufigen Skala angeben, wie fair sie sich von einem Anbieter behandelt bzw. versorgt fühlen. Aus den Angaben wurde der sogenannte Fairness-Index gebildet. Unternehmen, deren Fairness-Index über dem Mittelwert ihrer Vergleichsgruppe liegt, wurden als "Fairste Unternehmen" ausgezeichnet.Service: Kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im KundenkontoCHECK24 bietet an sieben Tagen die Woche persönliche Beratung per Telefon, Chat und E-Mail. Verbraucher*innen sehen und verwalten ihre Verträge im Kundenkonto. Diese und weitere kostenlose Serviceleistungen wissen über 15 Millionen Kund*innen zu schätzen.1)Quelle: DtGV (https://www.dtgv.de/awards/app-award-2021/); abgerufen am 18.6.20212)Quelle: https://www.faz.net/asv/beste-apps/ abgerufen am 25.6.20213)Quelle: FOCUS MONEY (Heft 23/2021), Sonderveröffentlichung DEUTSCHLAND TEST: Studie 2021 - Die Fairness-ChampionsÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/4957871