Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX ist gestern mit Gewinnen in den Juli gestartet. Nach einem starken Handelsbeginn rutschte er zeitweise zwar ins Minus, konnte aber die Marke von 15.600 Punkten wieder zurückerobern. So schloss er mit einem Plus von etwa 0,5 Prozent. Marktidee: K+S Die Aktie von K+S war gestern stärkster Wert im MDAX. Das Papier legte knapp vier einhalb Prozent zu. Ausschlaggebend dafür war eine Analystenstudie. Aus technischer Sicht bleibt die Ausgangslage kurzfristig bullish, solange eine wichtige Unterstützungszone nicht unterschritten wird.