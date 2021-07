02.07.2021 - creditshelf AG (ISIN: DE000A2LQUA5) bekam im Januar einen weiteren Investor "an Bord" - die Amsterdamer Trade Bank - was natürlich die Wachstumsperspektiven des FinTech's von der Kapitalseite her unterstützt. Und dann liefert creditshelf ein Rekordquartal ab, Dazu die Kooperation mit der Sparkasse Bremen, und seit dem 01.06.2021 stehen für die Kunden der Volksbank Bielefeld-Gütersloh durch die erste Kooperation mit einer Genossenschaftsbank die Kreditangebote von creditshelf zur Verfügung . Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG bietet jetzt (auch) ihren Kunden creditshelf Finanzierungen ...

