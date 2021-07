NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Givaudan vor Quartalszahlen von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 3400 auf 4600 Franken angehoben. Analystin Georgina Iwamoto räumt laut einer am Freitag vorliegenden Studie den Konsensschätzungen für das laufende Jahr deutliches Aufwärtspotenzial ein. Anders als bisher geht sie nun nach einem starken Auftaktquartal auch nicht mehr von einem Abbau von Lagerbeständen bei dem Duftstoffe- und Aromenhersteller aus. Angesichts der im Branchen- sowie im historischen Vergleich bereits überdurchschnittlichen Kursentwicklung bevorzugt die Expertin jedoch Symrise. Die Kursrisiken für Givaudan seien aber begrenzt./gl/bek



ISIN: CH0010645932

