The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.07.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.07.2021ISIN NameDE000LB1DUK2 LBBW 1NBA BOS 17/21FR0011075043 TEREGA 11/21DE000NRW0CN5 LAND NRW SCHATZ11R1126US428236BQ57 HP 11/21US428236BV43 HP 11/21XS0638958909 EIB EUR.INV.BK 11/21 MTNXS0976892611 RENTOKIL INIT. 13/21 MTNDE000BLB3U59 BAY.LDSBK.IS.16/21XS1501363425 LANXESS AG 16/21 MTNDE000LB1A649 LBBW DL JNJ BOAP 16/21XS1083718624 BNG BK 14/21 MTNDE000DK0EWG5 DEKA MTN SERIE 7528DE000LB1A763 LBBW LHA BOA SZ 16/21AU3CB0222271 QPH FINANCE CO. 2021DE000LB1A7A3 LBBW VOW3 BOA SZ P 16/21DE000LB1A771 LBBW HLBN BOA SZ P 16/21XS1377763161 COVESTRO AG MTN 16/21DE000LB1A7Q9 LBBW REP BOA SZ 16/21DE000LB1A789 LBBW REP BOA SZ 16/21DE000NLB0P39 NORDLB 8PH.BD. 49/17DE000LB1A755 LBBW DAI BOA SZ P 16/21DE000LB1A797 LBBW TKA BOA SZ 16/21DE000LB1A7R7 LBBW TKA BOA SZ 16/21DE000LB1B0F6 LBBW DAI BOA SZ P 16/21DE000LB1A7S5 LBBW VOW3 BOA SZ P 16/21DE000LB1B0G4 LBBW LHA BOA SZ 16/21DE000DFK0BP2 DZ BANK IS.A1415DE000LB1B0H2 LBBW HLBN BOA SZ P 16/21DE000LB1B0J8 LBBW CEC BOA SZ 16/21DE000LB1B0K6 LBBW VOW3 BOA SZ P 16/21DE000LB1DUJ4 LBBW SQU BOS 17/21DE000LB09PY9 LBBW MRK BOA SZ P 16/21DE000LB010M9 LBBW LXS BOA SZ P 15/21DE000LB010N7 LBBW BOA PF 15/21DE000LB09QL4 LBBW HEI BOA 16/21DE000LB1A6Q1 LBBW LHA BOA SZ 16/21DE000LB1A6P3 LBBW BAYN BOA SZ P 16/21DE000LB1A6S7 LBBW CEC BOA SZ 16/21DE000LB1A6R9 LBBW HLBN BOA SZ P 16/21DE000LB1A6T5 LBBW TKA BOA SZ 16/21DE000LB1A6U3 LBBW VOW3 BOA SZ P 16/21DE000LB1A7P1 LBBW DAI BOA SZ P 16/21CH0131804616 BALOISE HLDG 11-21CH0131910256 NYKREDIT BK 11-21 MTNDE000A2AA030 SCHALKE 04 ANL. 16/21DE000HLB5HZ6 LB.HESS.-THR.IS.11D/2017DE000LB0WXF8 LBBW SIE BOA SZ P 14/21DE000LB0XZD6 LBBW ALV BOA SZ P 14/21DE000LB0XZU0 LBBW AXA BOA SZ P 14/21DE000LB008N1 LBBW BOA PF 15/21DE000LB008R2 LBBW CEC BOA FLR P 15/21DE000LB00838 LBBW TKA BOA SZ 15/21DE000LB009B4 LBBW REP BOA SZ P 15/21DE000LB00895 LBBW LHA BOA SZ 15/21DE000LB009C2 LBBW TAI BOA SZ P 15/21DE000LB009A6 LBBW CEC BOA SZ P 15/21DE000LB010H9 LBBW CEC BOA SZ P 15/21DE000LB09PU7 LBBW BMW BOA SZ P 16/21DE000LB09PV5 LBBW CAR BOA SZ P 16/21DE000LB010J5 LBBW REP BOA SZ P 15/21DE000LB09PW3 LBBW LHA BOA SZ 16/21DE000LB010K3 LBBW EOAN BOA SZ P 15/21DE000LB010L1 LBBW TKA BOA SZ 15/21ES06670509J8 ACS,ACT.CO.SER.INH.-ANR-GB00BMQX2R72 SHEPHERD NEAME P. CONS.GB0008910779 DANIEL THWAITES LS-,25GB0032706284 CHAPEL DOWN GRP PLC LS-05GB00BYN8YP12 NQ MINERALS LS -,001GB00BMZCKL55 TRUSPINE TECHNOL.LS-,0001GB00BF01VL55 ACE LIBERTY+STONE LS -,25GB00BJVQQP66 SULNOX GROUP PLC LS 0,02GB00BGL7YW15 INCANTERA PLC LS -,0002GB00BL4Q0333 BRITISH HONEY CO. LS -,01