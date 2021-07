The following instruments on XETRA do have their first trading 02.07.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.07.2021Aktien1 BE0974386188 Biotalys NV2 ES0105405007 Adriano Care Socimi S.A.3 US51509P1030 Landsea Homes Corp.4 US52466B1035 LegalZoom.com Inc.5 GB00BKFW2482 Longboat Energy PLC6 IT0005450181 MeglioQuesto S.p.A.7 US76882G2066 Rivernorth Capital Management LLC8 ES0105563003 Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.9 GB00BN6JYS78 Aquila Energy Efficiency Trust PLC10 GB00BMD2H500 ITIM Group PLC11 SE0015962147 Profoto Holding AB12 GB00BNXM0Z89 Silver Bullet Data Services Group PLC13 SE0007277876 Wise Group AB14 DE000A3CSAE2 Mister Spex SE15 DE000A3E5CX4 Nordex SE BZR16 US8523874068 Staffing 360 Solutions Inc.17 US42806J7000 Hertz Global Holdings Inc.Anleihen1 XS2356069505 IBEREOLICA Wind S.A.2 CA458182EG34 Inter-American Development Bank3 DE000LB2BG09 Landesbank Baden-Württemberg4 DE000NLB3R59 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-5 DE000HVB5N03 UniCredit Bank AG6 DE000HVB5MY7 UniCredit Bank AG7 DE000HVB5MV3 UniCredit Bank AG8 DE000HVB5MW1 UniCredit Bank AG9 DE000HVB5MZ4 UniCredit Bank AG10 DE000HVB5MX9 UniCredit Bank AG11 NZGOVDT532C8 New Zealand, Government of...12 US79466LAM63 salesforce.com Inc.13 US79466LAK08 salesforce.com Inc.14 BE0002816974 Wallonne, Région15 XS2357352702 Bank of Communications Co. Ltd. [Hong Kong Branch]16 XS2356219084 Emaar Sukuk Ltd.17 FR0014004EF7 Groupama Assurances Mutuelles S.A.18 USY52758AF94 LG Chem Ltd.19 XS2342970402 Logan Group Co. Ltd.20 USU70335AB74 Patrick Industries Inc.21 US79466LAH78 salesforce.com Inc.22 US79466LAJ35 salesforce.com Inc.23 US79466LAG95 salesforce.com Inc.24 US79466LAL80 salesforce.com Inc.25 DE000SHFM808 Schleswig-Holstein, Land26 XS2352275171 Sumitomo Corp.27 XS2360602929 Volkswagen Financial Services N.V.28 US105756CE88 Brasilien, Föderative Republik29 XS2361358299 Repsol International Finance B.V.30 XS2361358539 Repsol International Finance B.V.