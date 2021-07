Vor gut einem Jahr platzte die Bombe in Sachen Wirecard. Das Münchener Fintech meldete als erster DAX-Wert Insolvenz an. Wo stehen wir heute - Was heißt das für Anleger:innen, die auf Schadenersatz hoffen. Martin Kerscher spricht darüber in wallstreet:online mit Roland Klaus, dem Gründer der Interessengemeinschaft Widerruf. Und wer sich näher über diese Prozessfinanzierung oder über das grundsätzliche Vorgehen im Fall Wirecard informieren will, der kann das hier tun: https://www.widerruf.info/schadensersatz-fuer-wirecard-aktionaere-kostenlose-pruefung/ Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV'subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag