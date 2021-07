Pressemitteilung der The Grounds Real Estate Development AG:

Timo Tschammler soll Mitglied des Aufsichtsrates von The Grounds werden

- Ausgewiesener Immobilienexperte mit umfangreicher Marktkenntnis und Führungserfahrung

- Hansjörg Plaggemars legt Aufsichtsratsmandat zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung nieder

Der Aufsichtsrat der The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) wird den Aktionären der Gesellschaft vorschlagen, auf der am 27. August 2021 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung Timo Tschammler zum Mitglied ...

