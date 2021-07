DGAP-News: Scout24 AG / Schlagwort(e): Personalie

Scout24-Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit CEO Tobias Hartmann



02.07.2021 / 08:30

Scout24-Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit CEO Tobias Hartmann

München / Berlin, 2. Juli 2021



Der Aufsichtsrat der Scout24 AG hat Tobias Hartmann bis Ende Dezember 2025 zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Scout24 AG bestellt. Hartmann ist seit November 2018 CEO der Scout24 AG. Mit der Vertragsverlängerung schafft der Aufsichtsrat Kontinuität in der Führungsspitze des Unternehmens. Hartmann hat Scout24 mit dem Fokus auf das Immobiliengeschäft in den letzten Jahren erfolgreich neu positioniert. "Tobias Hartmann hat die Umsetzung unserer Strategie zum fokussierten Immobilien-Geschäft mit viel Energie und großem Erfolg entwickelt und vorangetrieben. Scout24 ist bestens positioniert, ImmoScout24 weiter vom Anzeigenportal hin zu einem vernetzten Marktplatz zu entwickeln. Die Weichen für weiteres nachhaltiges Wachstum sind gestellt. Der gesamte Aufsichtsrat freut sich darauf, die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Tobias Hartmann auf Grundlage der eingeschlagenen Strategie fortzusetzen. Wir sind überzeugt, dass das Vorstandsteam unter seiner Leitung die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens weiter vorantreiben wird", sagt Dr. Hans-Holger Albrecht, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Scout24 AG. "Ich bedanke mich für die Unterstützung und das Vertrauen des Aufsichtsrats und freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen die Entwicklung von Scout24 weiter treiben zu können. Wir haben uns für die nächsten Jahre einiges vorgenommen: Wir werden durch die konsequente Digitalisierung der Immobilientransaktionen neue Umsatzquellen und damit zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten für Scout24 erschließen", sagt Tobias Hartmann, CEO der Scout24 AG.

Über Scout24 Scout24 ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringen wir seit über 20 Jahren erfolgreich Eigentümer:innen, Makler:innen sowie Mieter:innen und Käufer:innen zusammen. Mit rund 13,8 Millionen Besucher:innen pro Monat ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. Scout24 ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) und Mitglied im MDAX sowie im DAX 50 ESG. Weitere Informationen auf Twitter und LinkedIn. Seit 2012 ist ImmoScout24 auch auf dem österreichischen Wohn- und Gewerbemarkt aktiv.

Ansprechpartnerin für Investor Relations

Ursula Querette

Head of Investor Relations

Tel.: +49 89 262 02 4939

E-Mail: ir@scout24.com Ansprechpartner für Medien

Jan Flaskamp

Vice President Communications & Marketing

Tel.: +49 30 24301 0721

E-Mail: mediarelations@scout24.com

