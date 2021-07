DJ IWF: US-Notenbank beginnt Mitte 2022 mit Tapering

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Notenbank muss nach Überzeugung des Internationalen Währungsfonds (IWF) Mitte des nächsten Jahres damit beginnen, ihre Wertpapierkäufe zurückzufahren. "In den kommenden Monaten werden das anhaltend schnelle Tempo der Erholung und die Erwartung zusätzlicher fiskalischer Unterstützung eine Änderung der Geldpolitik erforderlich machen", schreibt der IWF zum Abschluss von Artikel-4-Konsultationen. Die Wiederbelebung der Wirtschaft werde in den nächsten Monaten zu erheblichen Unsicherheiten im Hinblick auf den Kurs der PCE-Inflation führen, so dass es sehr schwierig sein werde, die zugrunde liegenden Inflationstrends zu erkennen.

"Gleichzeitig müssten die Leitzinsen unter der Annahme, dass der Basisausblick und die fiskalpolitischen Annahmen des Stabes realisiert werden, wahrscheinlich Ende 2022 oder Anfang 2023 zu steigen beginnen, wobei die Ankäufe von Vermögenswerten in der ersten Hälfte des Jahres 2022 zurückgeführt werden", heißt es in dem Bericht.

Der IWF hat seine Prognosen für das US-Wirtschaftswachstum im laufenden und kommenden Jahr gegenüber denen des Weltwirtschaftsausblicks von April angehoben. Er erwartet für 2021 und 2022 jetzt einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 7,0 (bisher: 6,4) sowie 4,9 (3,5) Prozent. Die Arbeitslosenquote sieht er bei 4,4 (5,8) und 3,1 (4,2) Prozent.

Vergleichbare Inflationsprognosen enthält der Bericht allerdings nicht. Im Weltwirtschaftsausblick hatte der IWF einen jahresdurchschnittlichen Anstieg der Verbraucherpreise von 2,3 und 2,4 Prozent prognostiziert. Die Prognosen des aktuellen Berichts beziehen sich auf die Jahresveränderungsrate des Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) und dessen Kerngröße im vierten Quartal des jeweiligen Jahres. Es werden 4,3 (Kern: 3,7) und 2,4 (2,4) Prozent Teuerung erwartet.

Der PCE-Deflator ist das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß. Der IWF rechnet damit, dass die Fed-Funds-Rate Ende 2022 bei 0,40 Prozent liegen wird.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2021 02:13 ET (06:13 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.