FRANKFURT (dpa-AFX) - Stifel hat die Bewertung der Papiere von Henkel bei einem Kursziel von 100 Euro mit "Hold" wieder aufgenommen. Analyst Rogerio Fujimori lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie das Klebstoffgeschäft der Düsseldorfer. Er vermisst aber zunächst Kurstreiber für die in seinen Augen eigentlich günstige Aktie./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 12:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2021 / 12:05 / EDT

DE0006048432