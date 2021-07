Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen bewegen sich nicht so recht vom Fleck bzw. hatten zuletzt sogar eine leicht sinkende Tendenz, so Dr. Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank.Zehnjährige T-Notes würden derzeit bei 1,48% rentieren, die entsprechenden Bunds bei -0,18%. Konjunkturoptimismus sehe anders aus, obgleich die Aktienmärkte genau diesen widerspiegeln würden. Die Euphorie an den Aktienmärkten, die in den letzten Monaten zu beobachten gewesen sei, gehe einher mit neuen Rekorden bei Übernahmetransaktionen. Diese hätten global in den ersten sechs Monaten des Jahres 2,8 Billionen US-Dollarerreicht. In der ersten Jahreshälfte 2000 und 2007 habe das Volumen nach Berücksichtigung der Inflation in vergleichbarer Höhe gelegen. Danach sei es abwärts gegangen, sowohl bei den Übernahmen als auch mit den Aktienkursen. Insofern sei diese Entwicklung möglicherweise ein Warnsignal. ...

