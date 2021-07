Wien (www.anleihencheck.de) - In den kommenden Jahren erwarten wir eine Periode mit etwas höherer Kerninflation im Bereich von 1,3 bis 1,5% als in der letzten Dekade nach der Finanzkrise, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AGA.Dies allein sollte die EZB nicht zu einer unerwarteten Änderung ihrer aktuell signalisierten geldpolitischen Ausrichtung veranlassen. Die Geldpolitik werde nach Meinung der Analysten in den nächsten drei Jahren sehr expansiv bleiben und der Rückbau an den aktuellen Maßnahmen werde graduell über eine lange Zeit erfolgen. (Ausgabe vom 01.07.2021) (02.07.2021/alc/a/a) ...

