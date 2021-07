Die GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30), globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat in Q2 2021 mit 398,6 Mio. Euro ein Leasingneugeschäft auf Vorjahresniveau erzielt (Q2 2020: 402,3 Mio. Euro). Die Anzahl der Neuverträge stieg in Q2 2021 um 11,3% auf 56.078 und lag dabei erstmals seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie wieder über dem Niveau des Vorjahresquartals. Zudem erhöhte sich die Deckungsbeitragsmarge 2 des Leasingneugeschäfts von 17,5% im Vorjahresquartal auf 18,1% in Q2 2021. Das Leasingneugeschäft entspricht der Summe der Anschaffungskosten aller neu erworbenen Leasinggegenstände. ...

