Ifo-Institut: Lage der Autoindustrie verbessert sich weiter

Die Lage der deutschen Autoindustrie und ihrer Zulieferer hat sich im Juni verbessert. Der Ifo-Indikator zur Geschäftslage stieg auf den besten Wert seit August 2018 und erreichte im Juni plus 44,2 Punkte, nach plus 37,8 im Mai. Der Indikator zu den Erwartungen stieg hingegen nur leicht auf plus 3,2 im Juni, nach minus 1,6 Punkte im Mai. "Die Autobranche ist im Strukturwandel bescheidener geworden", sagte Oliver Falck, Leiter des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien.

Esken fordert gesetzlichen Rechtsanspruch auf Homeoffice

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken fordert einen dauerhaften Rechtsanspruch für Arbeitnehmer auf Homeoffice, um einen Teil der Arbeit freiwillig von zuhause aus leisten zu können. "Grundsätzlich sollen Beschäftigte bei einer Fünf-Tage Woche mindestens 24 Tage im Jahr mobil oder im Homeoffice arbeiten können, wenn es die Tätigkeit erlaubt", sagte Esken der Augsburger Allgemeinen. "Homeoffice hat während der Corona-Pandemie enorm an Bedeutung gewonnen und die Arbeitswelt vieler Menschen verändert", betonte Esken.

Ölförderländer vertagen Beratungen über Ausweitung der Produktion auf Freitag

Die wichtigsten ölproduzierenden Länder haben sich am Donnerstag vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach dem Rohstoff und wachsender Inflationssorgen nicht auf eine Erhöhung der Öl-Fördermenge einigen können. Die Opec-Staaten und ihre Partnerländer vertagten ihr per Videokonferenz abgehaltenes Treffen laut einer Erklärung auf Freitag. Analysten hatten eine leichte Erhöhung der Produktion im August erwartet.

IWF: US-Notenbank beginnt Mitte 2022 mit Tapering

Die US-Notenbank muss nach Überzeugung des Internationalen Währungsfonds (IWF) Mitte des nächsten Jahres damit beginnen, ihre Wertpapierkäufe zurückzufahren. "In den kommenden Monaten werden das anhaltend schnelle Tempo der Erholung und die Erwartung zusätzlicher fiskalischer Unterstützung eine Änderung der Geldpolitik erforderlich machen", schreibt der IWF zum Abschluss von Artikel-4-Konsultationen. Die Wiederbelebung der Wirtschaft werde in den nächsten Monaten zu erheblichen Unsicherheiten im Hinblick auf den Kurs der PCE-Inflation führen, so dass es sehr schwierig sein werde, die zugrunde liegenden Inflationstrends zu erkennen.

Harker unterstützt Ausstieg aus Anleihenkäufen in diesem Jahr

Nach Einschätzung des Präsidenten der Federal Reserve Bank of Philadelphia, Patrick Harker, liegt eine Zinserhöhung noch in weiter Ferne. Die US-Notenbank könnte aber noch in diesem Jahr mit der Verlangsamung ihrer Anleihekäufe beginnen. "Ich bin dafür, mit dem Tapering-Prozess zu beginnen", sagte Harker in einem Interview mit dem Wall Street Journal und bezog sich damit auf die Verlangsamung des Tempos der monatlichen Anleihekäufe der US-Notenbank in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar.

CBO rechnet mit 2021 mit höheren Wachstum, Inflation, Defiziten

Das Haushaltsbüro des US-Kongresses (CBO) hat seine Prognosen für das Wirtschaftswachstum, die Inflation und die Haushaltsdefizite des Bundes in diesem Jahr angehoben, nachdem im März ein Hilfspaket in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar verabschiedet wurde. Das Bundeshaushaltsdefizit für das Haushaltsjahr 2021 wird den Schätzungen zufolge 3 Billionen Dollar betragen. Das sind fast 130 Milliarden weniger als im vergangenen Jahr, aber es ist das Dreifache des im Jahr 2019 verzeichneten Defizits.

Alle Nato-Soldaten von Luftwaffenbasis Bagram in Afghanistan abgezogen

Die USA und die Nato haben ihre verbliebenen Soldaten von ihrem Haupt-Militärstützpunkt Bagram in Afghanistan abgezogen. "Alle Streitkräfte der Koalition haben Bagram verlassen", sagte ein US-Armeevertreter der Nachrichtenagentur AFP. Der Schritt deutet darauf hin, dass der vollständige Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan unmittelbar bevorsteht. Wann genau die letzten US- und Nato-Soldaten Bagram verließen, sagte der US-Armeevertreter, der anonym bleiben wollte, nicht.

Pelosi beruft republikanische Trump-Kritikerin in Kapitol-Untersuchungsauschuss

Dem Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols wird auch die republikanische Abgeordnete Liz Cheney angehören. Die Präsidentin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, berief die Kritikerin von US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in den Ausschuss. Cheney war im Mai nach scharfer Kritik an Trump aus der Fraktionsführung der Republikaner geworfen worden.

US-Regierung setzt Hinrichtungen auf Bundesebene vorerst aus

Die US-Regierung hat ein Moratorium für Hinrichtungen auf Bundesebene beschlossen. Wie Justizminister Merrick Garland am Donnerstag mitteilte, werden in den Bundesgefängnissen so lange keine Todesurteile mehr vollstreckt bis eine Überprüfung seines Ministeriums abgeschlossen ist. Es gebe "ernsthafte Bedenken" gegen die Vollstreckung der Todesstrafe, schrieb Garland in einem Vermerk. Er verwies auf mögliche "Willkür", die überproportionale Betroffenheit von Schwarzen und die "beunruhigende" Zahl von Fehlurteilen.

+++ Konjunkturdaten +++

Südkorea Verbraucherpreise Juni +2,4% (PROG: +2,5%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Juni -0,1% (PROG: +0,1%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Juni +1,2% gg Vorjahr, unverändert gg Vormonat

Brasilien Handelsbilanz Juni Überschuss 10,4 Mrd USD (Mai: Überschuss 9,3 Mrd USD)

July 02, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)

