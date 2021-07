Bangkok, Thailand (ots/PRNewswire) - Mit der " Phuket Sandbox", die am 1. Juli 2021 starten soll, bereiten sich neun SHA Plus-zertifizierte Hotels darauf vor, wieder Gäste aus Übersee mit der "Summer Dreaming"-Aktion, willkommen zu heißen!Marriott Bonvoy, das außergewöhnliche Portfolio von Marriott International mit 30 Hotelmarken, preisgekrönten Treueprogrammen und endlosen Erlebnissen, stellt heute das "Summer Dreaming"-Angebot vor. Das Angebot ist in neun Hotels und Resorts¹ in Phuket verfügbar und umfasst acht weltbekannte Marken, um die Rückkehr geschätzter internationaler Gäste ab dem 1. Juli 2021 zu feiern.Internationale Gäste, die seit 15 Monaten davon träumen, Phuket zu besuchen, können nach dem Start des Phuket Sandbox-Programms bald wieder in die "Perle der Andamanen" zurückkehren. Im Rahmen dieser wichtigen Initiative der Regierung können Reisende aus dem Ausland direkt nach Phuket fliegen, quarantänefrei in erstklassigen Hotels und Resorts bleiben und das herrliche Ambiente genießen.Im Rahmen des "Summer Dreaming"-Angebots genießen Reisende, die einen Urlaub in einem der teilnehmenden Marriott Bonvoy-Hotels in Phuket buchen, Vorzugspreise, kostenloses Frühstück für zwei Personen und ein einlösbares Hotelguthaben in Höhe von 1.000 THB (ca. 32 USD) pro Zimmer für unvergessliche Mahlzeiten in den Restaurants des Resorts, Drinks bei Sonnenuntergang an den Bars, wohltuende Spa-Behandlungen und mehr. Je länger Sie also bleiben, desto lohnender wird Ihr Aufenthalt!Um den Gästen zusätzliche Flexibilität zu bieten, können alle Buchungen bis zu 24 Stunden vor dem Check-in-Datum kostenlos storniert werden und Marriott Bonvoy-Mitglieder erhalten 5.000 Bonuspunkte! Die Anmeldung (https://www.marriott.com/loyalty/createAccount/createAccountPage1.mi) als Marriott Bonvoy-Mitglied ist kostenlos.Für wahrhaft glückselige Strandurlaube erhalten Gäste, die im Rahmen der "Summer Dreaming"-Aktion sieben Nächte oder länger buchen, ein kostenloses Zimmer-Upgrade und einen späten Check-out bis 16:00 Uhr², damit jedes Paar oder jede Familie ihre Zeit im Paradies so lange wie möglich genießen kann.Von erlebnisreichen Resorts bis hin zu exklusiven Inselretreats kann jeder Gast seine eigene tropische Idylle in einem der neun Marriott Bonvoy-Hotels entdecken. Das brandneue Courtyard by Marriott Phuket Town, das im August 2021 eröffnet wird, ermöglicht es den Gästen, in das kulturelle Erbe Phukets einzutauchen, umgeben von klassischer Architektur, Museen und Märkten.Gemäß dem von der Tourism Authority of Thailand (TAT) neu eingeführten Plus³-Zertifizierungssystem der Amazing Thailand Safety& Health Administration (SHA) müssen Besucher, die in Phuket ankommen, in einem Hotel übernachten, in dem mindestens 70 % der Mitarbeiter gegen COVID-19 geimpft wurden. Die Gäste können sicher sein, dass alle Marriott Bonvoy-Hotels in Phuket SHA Plus-Zertifikate erhalten haben.Marriott Bonvoy-Hotels auf der ganzen Welt halten die höchsten Gesundheits- und Sicherheitsstandards im Rahmen des "Commitment to Clean" des Unternehmens ein. Der Marriott Cleanliness Council definiert Reinigungs- und Sicherheitsstandards neu. Dazu gehören verbesserte Reinigungstechnologien, die Einhaltung von Protokollen zu den Abstandsregeln, Lebensmittelsicherheit und mehr. Unter clean.marriott.com erfahren Sie, wie Marriott seine Gäste schützt.Das Phuket Sandbox-Modell der thailändischen Regierung, das am 1. Juli 2021 in Kraft tritt, ermöglicht es internationalen Reisenden, die zwei COVID-19-Impfungen erhalten haben, direkt nach Phuket zu fliegen, ohne bei der Ankunft unter Quarantäne gestellt zu werden, sofern sie bei der Beantragung ihres Certificate of Entry (CoE) einen Buchungsnachweis bei einem SHA Plus-zertifizierten Hotel nachweisen. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier (https://www.tatnews.org/). Als eines der größten Gastgewerbeunternehmen in Thailand unterstützt Marriott International diese Initiative voll und ganz und kann es kaum erwarten, wieder ausländische Besucher in Phuket willkommen zu heißen!Die Summer Dreaming-Aktion gilt für Buchungen zwischen dem 1. Juni und 31. August 2021, für Aufenthalte zwischen dem 1. Juli 2021 und dem 31. März 2022.Reservierungen müssen direkt über https://hotel-deals.marriott.com/summer-dreaming-thailand-en/phuket/mit dem Aktionscode A1764 vorgenommen werden.1 - Das Portfolio des Marriott Bonvoy, das an der "Summer Dreaming"-Aktion teilnimmt, umfasst das Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort; Renaissance Phuket Resort &Spa; das Westin Siray Bay Resort &Spa, Phuket; Le Méridien Phuket Strandresort; Phuket Marriott Resort &Spa, Merlin Beach; Phuket Marriott Resort und Spa, Nai Yang Beach; JW Marriott Phuket Resort &Spa; The Naka Island, ein Luxury Collection Resort &Spa, Phuket; und Courtyard by Marriott Phuket Town (Eröffnung im August 2021)2 - Je nach Verfügbarkeit gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen3 - Verweis: https://www.tatnews.org/2021/06/phuket-introduces-amazing-thailand-sha-plus-certification/Über Marriott BonvoyMarriott Bonvoy ist das preisgekrönte Reiseprogramm für das Portfolio von Marriott International mit 30 Hotelmarken, Ferienhausvermietungen, All-Inclusive-Resorts und Hunderttausenden Erlebnis-Angeboten. Mitglieder können Punkte für Aufenthalte und Anderes sammeln und einlösen und sie den Punkten, die sie mit Co-Branding-Kreditkarten sammeln, hinzufügen. Wenn Mitglieder direkt auf Marriott.com buchen, erhalten sie Vergünstigungen wie kostenloses und erweitertes WLAN und exklusive Tarife nur für Mitglieder sowie den mobilen Check-in und Check-out über die Marriott App, Mobile Requests und, sofern verfügbar, Mobile Key.Um sich kostenlos anzumelden oder weitere Informationen zu Marriott Bonvoy zu erhalten, besuchen Sie MarriottBonvoy.com (https://www.marriott.com/loyalty.mi). Um die Marriott App herunterzuladen, klicken Sie hier (http://mobileapp.marriott.com/). Reisende können sich auch über Facebook (http://www.facebook.com/marriottbonvoy), Twitter (http://www.twitter.com/marriottbonvoy), und Instagram (http://www.instagram.com/marriottbonvoy) mit Marriott Bonvoy verbinden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1538729/Naka_Island_Luxury_Collection__2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1538730/Relaxing_on_the_hammock.jpgPressekontakt:Variya LulitanondBereichsleiterin MarketingVariya.l@marriott.com+66 632231473Original-Content von: Marriott International Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156934/4957995