FRANKFURT (BaFin) -



Rund 1.150 Kreditinstitute in Deutschland können ab sofort operative Erleichterungen in Anspruch nehmen. Die neuen Regelungen gelten für alle Unternehmen, die nach der Kapitaladäquanzverordnung (Capital Requirements Regulation - CRR) als kleines und nicht komplexes Institut ("small and non complex institution" - SNCI) klassifiziert sind.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (02.07.2021)