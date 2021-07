Unterföhring (ots) -Achtung Quote! Peter Giesel ist in der Form seines Lebens. Der Kabel Eins-Experte erzielt mit der gestrigen Folge von "Achtung Abzocke" herausragende 9,5 Prozent Marktanteil - und damit die beste Quote seit dem Sendestart des Formats im Juni 2015.Im Anschluss holt das "K1 Magazin" mit 7,1 Prozent ebenfalls einen hervorragenden Marktanteil. Der Tagesmarktanteil von Kabel Eins am Donnerstag überzeugt mit starken 5,6 Prozent (alle Angaben: Z. 14-49 J.).Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 02.07.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Michael UlichSprecher Kabel Einsphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/4958035