Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit insgesamt vier Emissionen in den beiden hier relevanten Segmenten belebte sich das Geschehen gestern, so die Analysten der Helaba.Schleswig-Holstein und die polnische Entwicklungsbank seien im SSA-Bereich gekommen und Coventry BS sowie Credit Agricole HL seien mit Covered Bonds aktiv gewesen. Allesamt seien gut nachgefragt und gegenüber IPT etwas enger gepreist gewesen. Insgesamt herrsche am Markt eine stabile bis freundliche Spreadtendenz vor. ...

