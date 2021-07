Hannover (www.anleihencheck.de) - Robuste europäische Konjunkturdaten und eine gute Aktienmarkt-Stimmung haben die Kurse deutscher Bundesanleihen am Donnerstag ins Minus gedrückt, so die Analysten der Nord LB.US-Staatsanleihen seien nach anfänglich leichten Kursgewinnen ebenfalls in die Verlustzone gedreht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...