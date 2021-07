Der chinesische Autobauer Great Wall Motor hat seinen Strategieplan bis zum Jahr 2025 und seine neue Traktionsbatterie vorgestellt. Great Wall plant bis 2025 einen jährlichen weltweiten Absatz von 4 Millionen Fahrzeugen, von denen 80 Prozent - also 3,2 Millionen Fahrzeuge - sogenannte New Energy Vehicles sein sollen. Unter diesem Begriff werden in China bekanntlich rein Batterie-elektrische und Brennstoffzellen-Fahrzeuge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...